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13 минут назад

Обнародованы заработки Земфиры за рубежом

Ирина Лебедева

Земфира дает концерт за концертом в рамках своего большого турне по всему миру. Началось оно выступлением на Кипре в Лимасоле, далее были Тель-Авив, Стамбул, Праг, Гамбург, Берлин, Париж, Гаага и Лондон.

Обнародованы заработки Земфиры за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет РИА Новости, билеты на концерт звезды недешевы. Так, в Нидерландах их стоимость начинается от 120 евро, что превышает семь тысяч рублей. Журналистам стало известно, что на концертах певицы аншлаг и все билеты проданы. Однако какая часть от дохода достанется Земфире и ее коллективу, неизвестно.

Правда, как отмечает teleprogramma.pro, залы, где поет Земфира, невелики. Они вмещают не более трех тысяч человек. А в России, к примеру, в 2016-м году ее слушал забитый до отказа «Олимпийский» на 35 тысяч человек.

Выступления Рамазановой проходят в рамках тура Borderline Tour 2022. Название Borderline носит ее последний альбом.

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