Изменившийся до неузнаваемости Губин пришел на телешоу

«Участвовать в проекте его тоже приглашали, но Андрей отказался, объяснил, что ему сначала нужно разобраться со своим здоровьем, и тогда бы он уже вернулся на большую сцену. Но проблема в том, что болезнь, от которой Губин страдает, на данный момент неизлечима. Его мучают ужасные боли, он все время на обезболивающих препаратах», - приводит издание слова источника.