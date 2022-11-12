Изменившийся до неузнаваемости Губин пришел на телешоу

Андрей Губин покинул сцену и перестал выпускать новые хиты из-за тяжелой болезни - левосторонней прозопалгии лица более 15 лет назад. И вот певец неожиданно для всех появился на съемках шоу «Суперстар» на НТВ, правда, не в качестве участника, а чтобы поддержать коллегу — Сашу Айвазова.
СтарХиту на съемочной площадке рассказали, что участвовать в съемках Губину предлагали, но тот предложение не принял.
«Участвовать в проекте его тоже приглашали, но Андрей отказался, объяснил, что ему сначала нужно разобраться со своим здоровьем, и тогда бы он уже вернулся на большую сцену. Но проблема в том, что болезнь, от которой Губин страдает, на данный момент неизлечима. Его мучают ужасные боли, он все время на обезболивающих препаратах», - приводит издание слова источника.
Андрей провел на шоу несколько часов, и, хотя выглядел усталым, не показывал никому, что плохо себя чувствует.
«Пританцовывал за кулисами во время выступления коллег, но особо ни с кем не общался. Когда настала очередь записи номера Айвазова, то сел в зал».
Звезда 90-х практически не появляется на публике, поскольку из-за неврологического недуга мучается страшными болями.
Ранее Губин рассказал о своем финансовом неблагополучии. Он отметил, что ему приходится посещать разные шоу на телевидении. Так, по его словам, теперь он зарабатывает на жизнь.