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42 минуты назад

Успенскую обвинили в невыплате авторских гонораров за хит "По полюшку"

Ирина Лебедева

Наталья Лапина, советская актриса, живет в Америке уже три десятка лет. Наталья – автор ряда известных песен, которые исполняют российские звезды. Однако некоторые из них щепетильностью не отличаются и автору гонорары не выплачивают.

Успенскую обвинили в невыплате авторских гонораров за хит "По полюшку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, песню «По полюшку», ставшую хитом, она отдала Любе Успенской. Лапина рассчитывала на авторские отчисления. Но напрасно… Сейчас Наталья готовится обратиться в налоговую США с заявлением на Успенскую.

Натальи проблемы со здоровьем. В прошлом году американские врачи нашли у нее опухоль на сердце. После операции начались осложнения, предстоит вторая операция. Как сообщает портал prozvezd, оплатить второе хирургическое вмешательство Лапина не может. Гонорары за «Полюшко» могли бы решить вопрос, но актриса не получила ни рубля.

«По полюшку» поет сейчас вся страна. Изначально эта песня очень понравилась Ире Аллегровой. Но тут подключилась Люба. «Этот хит поможет мне вернуть мою дочь Таню!» – сказала она мне, и я ей поверила. Отказала Аллегровой и отдала «По полюшку» Успенской. Изначально сказала Любе, что авторские права никому не передаю – это мой хлеб.

Например, некогда за одно исполнение на стадионе моей песни Григорием Лепсом я получила 116 тысяч рублей. Люба дала сотни концертов за два года, даже тур назвала «По полюшку», но ни за один концерт я ничего не получила», – призналась Лапина.

После длительного периода попыток получить свои деньги Наталья решила обратиться в налоговую инспекцию. По ее словам, у нее есть доказательства, что Успенская скрывает свои доходы.

«Мы с юристом сегодня пойдем в налоговую США, чтобы ее привлекли к ответственности за махинации», - заявила она.

Певица Любовь Успенская заявила, что у нее есть квартира-музей, где хранятся ее наряды. Артистка призналась, что является шопоголиком и любит тратить деньги на одежду.

Шоу-бизнес,Наталья Лапина,Любовь Успенская,Григорий Лепс,
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