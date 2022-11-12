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29 минут назад

«Горжусь собой!» Бузова переехала в новую квартиру

Ирина Лебедева

Ольга Бузова еще несколько лет назад приобрела квартиру в новостройке в элитном жилом комплексе на западе столицы. Ремонт тянулся три года, переезд переносился несколько раз – доделывали мелкие недочеты.

И вот, наконец, квартира мечты готова, и поющая телеведущая приступила к перевозу вещей. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Ольга похвасталась: «У меня была первая ночь в моей квартире мечты. Горжусь собой!»

Звезда выложила видеоролик из новой квартиры в Телеграм-канале. Площадь апартаментов 220 квадратных метров, выделена огромная – 30 -метровая – гардеробная. Цена квартиры без ремонта составила 120 миллионов рублей. Траты на ремонт хозяйка не озвучивала.

Долгожданное жилье далось Бузовой немалыми трудами.

«Если бы я знала, что ремонт так сложно, то даже не начинала это все. Я бы просто искала квартиру сразу с ремонтом, который бы устроил меня…», - призналась она.

Недвижимости у Ольги немало. Не так давно она приобрела дом в Сочи. А на днях выбирала квартиру в Эмиратах для поездок на отдых.

Артистка Ольга Бузова прокомментировала слухи о своих романах. Этим она поделилась в беседе с Super. Бузова призналась, что «немножко утомилась» от сплетен про ее личную жизнь.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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