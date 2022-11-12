Сафронов за свой счет ремонтирует дом в Брюсовом переулке

Никас Сафронов пострадал из-за некачественного ремонта. В его доме в Брюсовом переулке после дождей начала протекать крыша, а из-за протечек – вздулся паркет. За устранение неполадок художнику пришлось выложить полмиллиона рублей.

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Апартаменты в Брюсовом переулке Никас приобрел в 2001 году. Тогда дом насчитывал 5 этажей, но турецкая компания, взявшись за реконструкцию, пристроила еще три дополнительных. Об этом рассказывает womansstyle.ru.

«Оказалось, что многие работы турки выполнили некачественно. Например, при ремонте фасада они не поставили на стены специальную сетку, в результате со временем часть наружной отделки стен начала осыпаться. Тогда я вложил свои деньги – 4 миллиона рублей, чтобы заделать все эти дырки. Рабочие меня предупредили, что со временем остальная часть также будет осыпаться», - объяснил художник.

Но на этом проблемы не закончились. Потекла крыша.

«Я за свои средства обновил крышу, сделал утепление. Дело в том, что зимой на крыше скапливается очень много снега, который некуда выбрасывать. Это отражается на нагрузке дома. Благодаря утеплению снег теперь будет превращаться в воду и стекать вниз».

Как информирует издание, дом, в котором купил квартиру Никас, построил Щусев по инициативе Станиславского в 1928 году. В свое время здесь жили Василий Качалов, Иван Москвин, Екатерина Гельцер, Марис Лиепа и многие известные люди.