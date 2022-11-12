В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
53 минуты назад

Сафронов за свой счет ремонтирует дом в Брюсовом переулке

Ирина Лебедева

Никас Сафронов пострадал из-за некачественного ремонта. В его доме в Брюсовом переулке после дождей начала протекать крыша, а из-за протечек – вздулся паркет. За устранение неполадок художнику пришлось выложить полмиллиона рублей.

Сафронов за свой счет ремонтирует дом в Брюсовом переулке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Апартаменты в Брюсовом переулке Никас приобрел в 2001 году. Тогда дом насчитывал 5 этажей, но турецкая компания, взявшись за реконструкцию, пристроила еще три дополнительных. Об этом рассказывает womansstyle.ru.

«Оказалось, что многие работы турки выполнили некачественно. Например, при ремонте фасада они не поставили на стены специальную сетку, в результате со временем часть наружной отделки стен начала осыпаться. Тогда я вложил свои деньги – 4 миллиона рублей, чтобы заделать все эти дырки. Рабочие меня предупредили, что со временем остальная часть также будет осыпаться», - объяснил художник.

Но на этом проблемы не закончились. Потекла крыша.

«Я за свои средства обновил крышу, сделал утепление. Дело в том, что зимой на крыше скапливается очень много снега, который некуда выбрасывать. Это отражается на нагрузке дома. Благодаря утеплению снег теперь будет превращаться в воду и стекать вниз».

Как информирует издание, дом, в котором купил квартиру Никас, построил Щусев по инициативе Станиславского в 1928 году. В свое время здесь жили Василий Качалов, Иван Москвин, Екатерина Гельцер, Марис Лиепа и многие известные люди.

Художник Никас Сафронов рассказал, что потерял множество клиентов из Европы. В беседе с порталом Prozvezd он отметил, что лишился солидной части дохода.

Шоу-бизнес,Марис Лиепа,Иван Москвин,Василий Качалов,Никас Сафронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители