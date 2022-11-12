Лазарев на концерте уронил танцовщицу

Сергей Лазарев давал концерт в Барнауле. Новое шоу певца называлось «Я не боюсь». Во время исполнения одной из композиций певец долго кружил танцовщицу на руках, а затем не удержал, и девушка упала на сцену.

Фото: ТАСС ТАСС

«Ты поела что ли?» – перевел конфуз в шутку Лазарев.

Впрочем, по поводу этого инцидента существуют различные мнения. Кто-то считает, что Сергею действительно не хватило физических сил, и у него разжались руки.

Однако СМИ, в частности, «Комсомольская Правда», отмечают, что подобное падение всего лишь элемент шоу и оно разыгрывается артистами в каждом городе.

Лазарев рассказал, что петь на сцене он начал еще в 14 лет, но так до сих пор и не получил государственных званий. Он отметил, что многое сделал для музыки и телевизионной индустрии, поэтому для него главное — это полные залы зрителей.