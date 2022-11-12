Пригожин заступился за вернувшегося в Россию Меладзе

«Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России. Оттого что у него живет брат в Киеве, у него какой выбор? Нельзя делать из артистов заложников, понимаете? Записывать всех во враги народа несправедливо. Нельзя всем рты затыкать: у одного своя точка зрения, у третьего — другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение!» — сказал Пригожин.