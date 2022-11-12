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45 минут назад

Пригожин заступился за вернувшегося в Россию Меладзе

Ирина Лебедева

Иосиф Пригожин призвал россиян дать вернувшимся в страну артистам право на ошибку и прекратить их публичное осуждение. По мнению продюсера, те звезды, кто действительно не приняли российскую политику, уехали и не собираются назад.

Пригожин заступился за вернувшегося в Россию Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Другие же, покинувшие родину под влиянием эмоций, разобрались в ситуации и сделали выводы, после чего возвращаются. Об этом пишет 5 Канал.

«Оставьте в покое людей, которые приезжают домой и хотят жить и работать. Валера Меладзе — гражданин России. Оттого что у него живет брат в Киеве, у него какой выбор? Нельзя делать из артистов заложников, понимаете? Записывать всех во враги народа несправедливо. Нельзя всем рты затыкать: у одного своя точка зрения, у третьего — другая. Мы же тем и сильны были, что могли выражать свое мнение!» — сказал Пригожин.

Юрий Лоза высказался о возвращении в Россию Валерия Меладзе

Супруг певицы Валерии убежден, что сейчас, напротив, следует поддержать тех, кто вернулся в Россию.

«Мы должны, наоборот, сегодня консолидировать общество, максимум усилий приложить и к консолидации творческих людей, если они хотят домой и понимают правила», — резюмировал продюсер.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что русскоговорящие артисты могут долго гастролировать по Европе, США и другим странам. По мнению продюсера, уехавшие из страны звезды еще долго не будут иметь проблем с аудиторией.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Юрий Лоза,Валерий Меладзе,
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