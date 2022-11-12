Соловьев резко высказался о Собчак

«Посмотрите, сколько вокруг нас мерзавцев, у которых все хорошо! Мало того, эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а все остальные — плохие люди, которые им завидуют. Вы считаете, что у той же Ксении Собчак есть малейшее сомнение в том, что она во всем права? Ну вы посмотрите на ее самодовольную морду», — заявил он в эфире «Соловьев Live».