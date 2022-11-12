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24 минуты назад

Соловьев резко высказался о Собчак

Свободная пресса

Телеведущий Владимир Соловьев вспомнил знаменитостей, которые уехали из России.

Соловьев резко высказался о Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посмотрите, сколько вокруг нас мерзавцев, у которых все хорошо! Мало того, эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а все остальные — плохие люди, которые им завидуют. Вы считаете, что у той же Ксении Собчак есть малейшее сомнение в том, что она во всем права? Ну вы посмотрите на ее самодовольную морду», — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Досталось от Соловьева и другим знаменитостям, которые уехали из России. Он отметил, что ранее они были кумирами многих поколений, сейчас же бесстыдно делают скандальные заявления, оскорбляя россиян.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Собчак вернулась в Россию после своего отъезда в конце октября. При этом утверждается, что Собчак пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией, её сопровождал супруг — режиссёр Константин Богомолов.

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