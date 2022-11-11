Семья Цыгановых продала фамильное гнездо ради помощи российской армии в Донбассе

Российские артисты Вадим и Виктория Цыгановы сообщили, что продали свой дом для помощи российской армии в Донбассе.Артистка регулярно ездит с концертами в госпитали, чтобы поднять боевой дух военных и местных жителей. В композициях певицы отражается патриотический дух. В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым семья заявила, что продала недвижимость ради помощи Донбассу.
«Перед началом военной кампании я решил продать дом, и мне Господь позволил это сделать. Я поехал на три дня в Донецк и остался там на 27 дней. И вот эти деньги, которые были от дома, они очень помогли нашим военным, специалистам и мобилизованным. Я был счастливым человеком, потому что мог помогать», — поделился поэт-песенник.
Исполнительница не только помогает бойцам в горячих точках, но и участвует в музыкальных проектах. В 2021 году она стала героиней передачи «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.