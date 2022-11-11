Семья Цыгановых продала фамильное гнездо ради помощи российской армии в Донбассе

«Перед началом военной кампании я решил продать дом, и мне Господь позволил это сделать. Я поехал на три дня в Донецк и остался там на 27 дней. И вот эти деньги, которые были от дома, они очень помогли нашим военным, специалистам и мобилизованным. Я был счастливым человеком, потому что мог помогать», — поделился поэт-песенник.