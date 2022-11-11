В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
32 минуты назад

Продюсер Пригожин оценил перспективы гастролей российских артистов за рубежом

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что русскоговорящие артисты могут долго гастролировать по Европе, США и другим странам. Его слова цитирует РИА Новости

Пригожин оценил перспективы гастролей российских артистов за рубежом
Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»Владимир Трефилов/РИА «Новости»

По мнению продюсера, уехавшие из страны звезды еще долго не будут иметь проблем с аудиторией.

«Запретный плод всегда сладок, поэтому у них есть успех за границей. Поверьте, в странах Европы, Азии, в США достаточно русскоязычных для аншлагов», — отметил он.

Ранее критик Евгений Бабичев усомнился в успехе украинских артистов в Европе.

«Их сильно придется ломать, потому что тот материал, который они пели в России, — совсем не европейский формат. Представьте себе, например, переведенные на английский песни Лободы «Твои глаза» или другие композиции — это ни о чем», — сказал он.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители