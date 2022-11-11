Пригожин оценил перспективы гастролей российских артистов за рубежом

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что русскоговорящие артисты могут долго гастролировать по Европе, США и другим странам. Его слова цитирует РИА Новости
По мнению продюсера, уехавшие из страны звезды еще долго не будут иметь проблем с аудиторией.
«Запретный плод всегда сладок, поэтому у них есть успех за границей. Поверьте, в странах Европы, Азии, в США достаточно русскоязычных для аншлагов», — отметил он.
Ранее критик Евгений Бабичев усомнился в успехе украинских артистов в Европе.
«Их сильно придется ломать, потому что тот материал, который они пели в России, — совсем не европейский формат. Представьте себе, например, переведенные на английский песни Лободы «Твои глаза» или другие композиции — это ни о чем», — сказал он.