Уехавшей в США внучке Ротару грозит штраф за разговоры на русском языке

21-летняя внучка Софии Ротару, названная в честь нее, - гордость знаменитой бабушки. Она часто расхваливала девушку в СМИ и говорила, какая она талантливая. Последнее время София живет в США, где занимается модельным бизнесом и записывает собственные треки. Причем в Америке она полностью отказалась от русского языка. В социальных сетях Соня пишет посты и говорит только на английском. Но неожиданно внучка знаменитой певицы стала изъясняться в своем блоге на русском, за что теперь ей может грозить штраф.

Фото: Личный блог Софии Ротару Личный блог Софии Ротару

После начала СВО на Украине модель стала жить в Лондоне. Но недавно девушка перебралась в США. В Америке Соня проводит много времени, гуляя с друзьями и наслаждаясь достопримечательностями. Недавно оттуда она вышла на связь со своими подписчиками и заговорила на чистейшем русском языке.

Соня начала раздавать советы, как быстро выучить язык той или иной страны. По ее словам, нужно постоянно практиковаться и смотреть мультфильмы в оригинале.

«Начните с ежедневной практики. Запишитесь на групповые уроки. Каждый день смотрите мультфильмы на языке, который хотите выучить», — сказала Соня.

Теперь за переход на русский язык Ротару может грозить штраф. Украинцы уже активно критикуют Соню и просят заплатить ее за использование русских слов, как Верка Сердючка. Та недавно, выступая на сцене в Львове, не только общалась со зрителями не на украинском языке, но и пела. Теперь местные депутаты хотят оштрафовать Данилко.