Главный редактор Telegram-канала «Тушите свет» Ариан Романовский и один из его администраторов Тамерлан Бигаев заявили, что владелицей ресурса является журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на показания журналистов.

Уточняется, что Романовский и Бигаев предоставили договоры, которые они подписали с Собчак, и, судя по документам, журналистка якобы имеет отношение к каналу.

Согласно показаниям главреда и администратора «Тушите свет», они должны были размещать материалы по заданиям Собчак и выполнять ее заявки.

Ранее сообщалось, что Тамерлан Бигаев, который работал одним из администраторов и авторов новостей Telegram-канала «Тушите свет», был арестован по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Коллеги Бигаева отрицают его вину.