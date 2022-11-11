«Оставьте в покое бабушку»: Киркоров вступился за Пугачеву

Певец Филипп Киркоров вступился за свою коллегу Аллу Пугачеву во время интервью для YouTube-канала «Алена, блин!». Как сообщает Teleprogramma.pro, в новом выпуске поп-король заявил, что Примадонна не подлежит обсуждению или осуждению.

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«Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она — гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли», — заявил Киркоров.

Певец также отметил, что прожил в браке с Пугачевой 10 лет и знает эту женщину «очень хорошо», а также в какой-то степени понимает ее поступки.