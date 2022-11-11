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11 минут назад

«Оставьте в покое бабушку»: Киркоров вступился за Пугачеву

Никита Бородкин

Певец Филипп Киркоров вступился за свою коллегу Аллу Пугачеву во время интервью для YouTube-канала «Алена, блин!». Как сообщает Teleprogramma.pro, в новом выпуске поп-король заявил, что Примадонна не подлежит обсуждению или осуждению.

«Оставьте в покое бабушку»: Киркоров вступился за Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я прошу одного — оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она — гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли», — заявил Киркоров.

Певец также отметил, что прожил в браке с Пугачевой 10 лет и знает эту женщину «очень хорошо», а также в какой-то степени понимает ее поступки.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иноагентом) уехали России в Израиль. В конце лета Примадонна на некоторое время вернулась в Москву, после чего снова уехала, выставив на продажу знаменитый замок пары в подмосковной деревне Грязь. Известно, что в мае этого года певица получила израильское гражданство.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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