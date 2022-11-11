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18 минут назад

С дочерью Марии Порошиной и Гоши Куценко случилось несчастье

Passion.ru

Полина Куценко – 26-летняя дочь актеров Марии Порошиной и Гоши Куценко – сообщила о несчастье. Девушка слегла с тяжелым недугом и сейчас находится в больнице.

Дочь Порошиной и Куценко госпитализировали с пневмонией
Фото: Passion.ruPassion.ru

Полина показала в социальных сетях фото из больничной палаты и назвала ее «новым местом тусовки». Дочь знаменитостей также сообщила, что у нее пневмония.

Других подробностей не приводится. Когда заболела Полина Куценко и как долго ей предстоит лечиться, неизвестно.

Ранее Порошина показала младшего сына, рожденного в 2019 году. Всего у 48-летней актрисы пятеро детей. Полина Куценко – первый ребенок Порошиной. Девочка появилась в браке со знаменитым актером, союз просуществовал пять лет. Полина пошла по стопам родителей: играет в театре и снимается в сериалах.

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