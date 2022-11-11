Дочь Порошиной и Куценко госпитализировали с пневмонией

Полина Куценко – 26-летняя дочь актеров Марии Порошиной и Гоши Куценко – сообщила о несчастье. Девушка слегла с тяжелым недугом и сейчас находится в больнице.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Полина показала в социальных сетях фото из больничной палаты и назвала ее «новым местом тусовки». Дочь знаменитостей также сообщила, что у нее пневмония.

Других подробностей не приводится. Когда заболела Полина Куценко и как долго ей предстоит лечиться, неизвестно.