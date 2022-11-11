Беркова вспомнила о последней встрече со Стояновым

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова рассказала о последней встрече с бывшим мужем, актером Андреем Стояновым. Как сообщает «Пятый канал», пара виделась в суде во время развода.
Беркова призналась, что тогда пришла не одна из-за опасений за свою безопасность. По ее словам, на встрече экс-супруг вел себя агрессивно, однако Стоянову все же удалось сдержать свои эмоции.
«Мы просто подписали бумаги и разошлись. А после, когда он пытался общаться, присылать какие-то сердечки, я уже не реагировала», — сказала Порноактриса.
Напомним, что 10 ноября 48-летний Андрей Стоянов был найден без сознания в собственной квартире. Прибывшие на место медики констатировали смерть актера. Предположительно, причиной стала передозировка наркотиками.