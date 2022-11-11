Беркова вспомнила о последней встрече со Стояновым

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова рассказала о последней встрече с бывшим мужем, актером Андреем Стояновым . Как сообщает «Пятый канал», пара виделась в суде во время развода.

Беркова призналась, что тогда пришла не одна из-за опасений за свою безопасность. По ее словам, на встрече экс-супруг вел себя агрессивно, однако Стоянову все же удалось сдержать свои эмоции.