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9 минут назад

Беркова вспомнила о последней встрече со Стояновым

Никита Бородкин

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова рассказала о последней встрече с бывшим мужем, актером Андреем Стояновым. Как сообщает «Пятый канал», пара виделась в суде во время развода.

Беркова вспомнила о последней встрече со Стояновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Беркова призналась, что тогда пришла не одна из-за опасений за свою безопасность. По ее словам, на встрече экс-супруг вел себя агрессивно, однако Стоянову все же удалось сдержать свои эмоции.

«Мы просто подписали бумаги и разошлись. А после, когда он пытался общаться, присылать какие-то сердечки, я уже не реагировала», — сказала Порноактриса.

Напомним, что 10 ноября 48-летний Андрей Стоянов был найден без сознания в собственной квартире. Прибывшие на место медики констатировали смерть актера. Предположительно, причиной стала передозировка наркотиками.

Шоу-бизнес,Андрей Стоянов,Елена Беркова,
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