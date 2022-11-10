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25 минут назад

Джиган и Самойлова решили снова сыграть свадьбу

Елена Прошина

Рэп-исполнитель Джиган и его супруга Оксана Самойлова решили отметить 10-летний юбилей со дня свадьбы повторной церемонией бракосочетания. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Джиган и Самойлова решили снова сыграть свадьбу
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным портала, инициатором повторной церемонии бракосочетания является Самойлова. Она объяснила, что всегда мечтала о большом и пышном торжестве, но его у нее до сих пор не было. Десять лет назад, по словам Самойловой, они не смогли провести желанную церемонию из-за проблем с деньгами, поэтому просто расписались в ЗАГСе и отметили это ужином с родителями. Кроме того супруга рэпера рассказала, что ей тогда так и не удалось побывать в свадебном салоне, свое платье она шила с подругами «за одну ночь из того, что было».

Теперь же Самойлова решительно настроена наверстать упущенное. До свадьбы у пары остался месяц и невеста уже активно выбирает платье, чем активно делится с подписчиками в социальных сетях. Самойлова примерила пять разных вариантов и спросила совета у пользователей, но окончательно сделать выбор так и не смогла, уехав из салона с пустыми руками. Супруга рэпера хочет себе пышное платье с «километровым шлейфом».

С помещением для церемонии пара уже определилась. И хотя точного адреса Самойлова раскрывать не стала, по фотографиям понятно, что торжество пройдет за городом в роскошном особняке. В нем невеста намерена провести первый танец с женихом.

Напомним, что Джиган и Самойлова расписались 12 декабря 2012 года. По прошествии десяти лет рэпер признался, что выбрал эту дату, так как понял, что не может упустить последнюю красивую дату столетия.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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