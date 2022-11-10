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23 минуты назад

Самбурская обвинила Летучую в присвоении чужих заслуг

Елена Прошина

Актриса Настасья Самбурская обвинила телеведущую Елену Летучую в присвоении себе заслуг всей команды шоу «Ревизорро». Соответствующее заявление звезда «Универа» сделала в интервью YouTube-каналу журналистки Надежды Стрелец.

Самбурская обвинила Летучую в присвоении чужих заслуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лена стала себя позиционировать как продюсер этого шоу, а это большая командная работа. Гримеры, редакторы, находящие места, тайные какие-то люди, которые приходят туда и устраиваются, а ведущий — ему только говорят вот такой план, помещение, кухня там. То есть получается огромная команда сделала эту работу и тебя туда отправила, а она это выставляла так, будто только на ней все там и держалось», — поделилась Самбурская.

Она признала, что ранее высказала свое мнение в адрес Летучей некорректно, но «сказала правду».

«Мне кажется, что это несправедливость присваивать чужие заслуги себе любимой», — заключила актриса.

Телепередача «Ревизорро» стартовала на телеканале «Пятница!» летом 2014 года. С первого выпуска ее вела Елена Летучая. Вместе со съемочной группой она инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. В 2017 году Летучая покинула программу, на ее место взяли Самбурскую. Позже актриса у себя в соцсетях раскритиковала ее, заявив, что экс-ведущую «Ревизорро» выгнали из шоу из-за «мерзкого характера».

Шоу-бизнес,Елена Летучая,Настасья Самбурская,
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