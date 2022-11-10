Самбурская обвинила Летучую в присвоении чужих заслуг

«Лена стала себя позиционировать как продюсер этого шоу, а это большая командная работа. Гримеры, редакторы, находящие места, тайные какие-то люди, которые приходят туда и устраиваются, а ведущий — ему только говорят вот такой план, помещение, кухня там. То есть получается огромная команда сделала эту работу и тебя туда отправила, а она это выставляла так, будто только на ней все там и держалось», — поделилась Самбурская.