Анастасия Волочкова не сдержала слез, когда заговорила о родной дочери

23 сентября дочери Анастасии Волочковой Ариадне исполнилось 17 лет! К сожалению, звездная мать не может похвастаться близкими взаимоотношениями со своей наследницей, поскольку та живет со своим родным отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным.
Экс-прима Большого театра уверена, что бывший возлюбленный специально настраивает девочку против неё. Кроме того, Волочкова винит собственную мать в том, что она испортила её отношения с Ариадной, хотя изначально они жили все вместе. Анастасия признается, что никогда и ни в чем не отказывала наследнице, из-за чего подросток выросла избалованной.
Сейчас балерина тесно общается со своей крестницей Элизой, которой предоставила рабочее место в своей команде. Родственница работает администратором Волочковой — отвечает на входящие звонки и занимается социальными сетями знаменитости.
«Есть моя крестница Элиза, у меня с ней ближе отношения, чем с дочерью Ариадной», — прокомментировала блондинка в разговоре с Татьяной Устиновой.
Анастасия Волочкова надеется, что с годами дочь поменяет свое отношение к ней.
«Это все возраст… Еще давление в той семье, оно существует, и настраивание против меня», — заявила экс-прима Большого театра.