Анастасия Волочкова не сдержала слез, когда заговорила о родной дочери

23 сентября дочери Анастасии Волочковой Ариадне исполнилось 17 лет! К сожалению, звездная мать не может похвастаться близкими взаимоотношениями со своей наследницей, поскольку та живет со своим родным отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным .

Экс-прима Большого театра уверена, что бывший возлюбленный специально настраивает девочку против неё. Кроме того, Волочкова винит собственную мать в том, что она испортила её отношения с Ариадной, хотя изначально они жили все вместе. Анастасия признается, что никогда и ни в чем не отказывала наследнице, из-за чего подросток выросла избалованной.