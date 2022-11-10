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33 минуты назад

«Настраивают против меня» — Анастасия Волочкова не сдержала слез, когда заговорила о родной дочери

Popcake.tv

23 сентября дочери Анастасии Волочковой Ариадне исполнилось 17 лет! К сожалению, звездная мать не может похвастаться близкими взаимоотношениями со своей наследницей, поскольку та живет со своим родным отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным.

Анастасия Волочкова не сдержала слез, когда заговорила о родной дочери
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Экс-прима Большого театра уверена, что бывший возлюбленный специально настраивает девочку против неё. Кроме того, Волочкова винит собственную мать в том, что она испортила её отношения с Ариадной, хотя изначально они жили все вместе. Анастасия признается, что никогда и ни в чем не отказывала наследнице, из-за чего подросток выросла избалованной.

Сейчас балерина тесно общается со своей крестницей Элизой, которой предоставила рабочее место в своей команде. Родственница работает администратором Волочковой — отвечает на входящие звонки и занимается социальными сетями знаменитости.

«Есть моя крестница Элиза, у меня с ней ближе отношения, чем с дочерью Ариадной», — прокомментировала блондинка в разговоре с Татьяной Устиновой.

Анастасия Волочкова надеется, что с годами дочь поменяет свое отношение к ней.

«Это все возраст… Еще давление в той семье, оно существует, и настраивание против меня», — заявила экс-прима Большого театра.

Шоу-бизнес,Игорь Вдовин,Татьяна Устинова,
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