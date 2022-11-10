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11 минут назад

Участники "На-На" рассказали о самочувствии Бари Алибасова после операции

Газета.Ru

Участники музыкальной группы «На-На» рассказали, что продюсер коллектива Бари Алибасов постепенно восстанавливается после перенесенной операции, пишет Teleprogramma.pro.

Стало известно о самочувствии Бари Алибасова после операции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ну, ничего, восстанавливается. С ним находится человек, который за ним ухаживает, смотрит с медицинской точки зрения и по быту. Он много гуляет, живет в свое удовольствие», — рассказали в «На-На».

Музыканты добавили, что даже спустя столько лет после создания группы Алибасов периодически звонит им и справляется об их делах. Раз в несколько месяцев продюсер лично встречается с участниками группы.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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