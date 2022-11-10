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1 час назад

Фигура Глюкозы в купальнике восхитила пользователей сети

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Серию фотографий в купальнике опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Увиденное восхитило пользователей сети.

Фигура Глюкозы в купальнике восхитила пользователей сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости
мослента

«Продлили себе лето ненадолго. Наполняемся силами перед тяжелыми, но интересными рабочими процессами. Подготовка к сольному концерту в Москве бурлит, но пока мне хочется немного забыть обо всех заботах», — написала Глюкоза.

Публикация вызвала бурное обсуждение фолловеров певицы.

«Фигура – огонь!», «Эффектная!», «Идеальное тело», «Грудь что надо», «Классная фигура», «Вечно спортивная и молодая Натали», — написали они.

«Где шьют таких идеальных женщин? Дайте адрес этой фабрики!» — обратился к артистке один из подписчиков. Другой заявил, что гордится спортивными успехами Чистяковой-Ионовой.

Ранее Глюкоза показала фигуру в спортзале. Она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.

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