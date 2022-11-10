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1 час назад

Продюсер Дзюник назвал Лазарева «истеричкой»

Газета.Ru

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что Сергей Лазарев часто «истерил» на концертах. Этим он поделился в беседе с BLITZ+.

Продюсер Дзюник назвал Лазарева «истеричкой»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дзюник рассказал, как на концерте группы Smash!! в Калининграде Лазарев положил микрофон на сцену и ушел. В это время Влад Топалов остался один перед поклонниками.

«Я бегу за Сергеем, а он в истерике кричит «Я не могу!». Это была жуткая история», — признался продюсер.

По его словам, инцидент повторился во время выступления в Одессе и Ташкенте. Он добавил, что почти в каждом городе «были какие-то проблемы».

Дзюник назвал Лазарева «человеком-истеричкой». Как заявляет продюсер, артист не изменился.

«Он и сейчас в «Ну-ка, все вместе!» истерит», — заключил шоумен.

Шоу-бизнес,Леонид Дзюник,Влад Топалов,Сергей Лазарев,
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