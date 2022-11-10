В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
18 минут назад

Не смогли спасти: что известно о смерти актера Андрея Стоянова

Александр Котлеткин

10 ноября скончался экс-супруг Елены Берковой актер Андрей Стоянов. По словам прибывших на место медиков, сегодня утром артисту стало плохо, затем он и вовсе потерял сознание. Несмотря на оказанную ему помощь, сердце Стоянова не выдержало. Предварительно смерть наступила от передозировки наркотиками. Об этом сообщает издание Starhit.

1/9 Андрей Стоянов в сериале "Курортная полиция" (2014)
Фото: Kino-teatr.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/9 Актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов на премьере фильма "Слоны могут играть в футбол" режиссера Михаила Сегала в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, 2018 год
Фото: ТАСС
3/9 Андрей Стоянов в сериале "Вышибала" (2016)
Фото: Kino-teatr.ru
4/9 Андрей Стоянов в кинофильме "Эксперт" (2017)
Фото: Kino-teatr.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/9 Актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов на красной дорожке перед премьерой фильма режиссёра Ксении Зуевой "Близкие" в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, 2017 год
Фото: ТАСС
6/9 Андрей Стоянов в мини-сериале "Перелётные птицы" (2019)
Фото: Kino-teatr.ru
7/9 Андрей Стоянов в сериале "Форс-мажор" (2017)
Фото: Kino-teatr.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/9 Андрей Стоянов в сериале "Чужая стая" (2020)
Фото: Kino-teatr.ru
9/9 Актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов на территории отеля "Жемчужина" в Сочи, 2018 год
Фото: ТАСС

Андрей Стоянов родился 9 мая 1974 года в Славянске Донецкой области. В 1975 году с матерью переехал в Москву. Артист был женат на Елене Берковой, правда, брак продлился недолго и через год супруги развелись. Стоянов снялся в таких фильмах, как «Триггер», «Дылды» и «Курортная полиция».

Шоу-бизнес,Фото,Андрей Стоянов,Елена Беркова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители