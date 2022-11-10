Не смогли спасти: что известно о смерти актера Андрея Стоянова

10 ноября скончался экс-супруг Елены Берковой актер Андрей Стоянов . По словам прибывших на место медиков, сегодня утром артисту стало плохо, затем он и вовсе потерял сознание. Несмотря на оказанную ему помощь, сердце Стоянова не выдержало. Предварительно смерть наступила от передозировки наркотиками. Об этом сообщает издание Starhit.

Актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов на красной дорожке перед премьерой фильма режиссёра Ксении Зуевой "Близкие" в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, 2017 год

Актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов на премьере фильма "Слоны могут играть в футбол" режиссера Михаила Сегала в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, 2018 год

Андрей Стоянов родился 9 мая 1974 года в Славянске Донецкой области. В 1975 году с матерью переехал в Москву. Артист был женат на Елене Берковой, правда, брак продлился недолго и через год супруги развелись. Стоянов снялся в таких фильмах, как «Триггер», «Дылды» и «Курортная полиция».