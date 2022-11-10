Телеведущая Довлатова рассказала о грядущей пластической операции

Телеведущая Алла Довлатова призналась, что готовится к третьей пластической операции. Этим она поделилась в беседе с «Пятым каналом».
Довлатова собирается сделать подтяжку верхних век с помощью блефаропластики. По словам шоувумен, она уже прошла две пластические операции. В 2008-м ведущей удалили грыжи под глазами, а в весной 2022 года она сделала эндоскопическую подтяжку лба. Довлатова уточнила, что уже тогда хотела себе блефаропластику, но врач настоял подождать.
«Мой хирург сказал, что это делать неправильно. Потому что все индивидуально. Да, кому-то сделали эндоскопическую подтяжку лба и верхних век, и верхнее веко полностью встало на место. А у кого-то не встало до конца на место, и нужна вот эта самая блефаропластика», — пояснила Довлатова.