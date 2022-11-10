Телеведущая Довлатова рассказала о грядущей пластической операции

«Мой хирург сказал, что это делать неправильно. Потому что все индивидуально. Да, кому-то сделали эндоскопическую подтяжку лба и верхних век, и верхнее веко полностью встало на место. А у кого-то не встало до конца на место, и нужна вот эта самая блефаропластика», — пояснила Довлатова.