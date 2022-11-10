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5 минут назад

Вовк пожаловалась на маленькую пенсию

Никита Бородкин

Ведущая Ангелина Вовк пожаловалась на размер своей пенсии. Как сообщает «Слово и Дело», в новом выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она заявила, что возмущена социальным обеспечением пожилых сограждан.

Вовк пожаловалась на маленькую пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка считает, что получает мизерные выплаты от государства, прожить на которые невозможно.

«Ну как можно жить на пенсию в 15 тысяч? Я вот, например, получаю 17 тысяч. Я, народная артистка России», — заявила Вовк.

Ведущая подчеркнула, что обычно ей удается подрабатывать, благодаря чему она поддерживает свой уровень жизни.

Отметим, что по данным «Слово и Дело», Вовк также получает от государства дополнительные 30 тыс. рублей за звание народной артистки, о которых она не упомянула в передаче. В сумме это дает ей ежемесячные выплаты в 47 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Ангелина Вовк,
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