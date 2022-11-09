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1 час назад

Мария Вебер из «Холостяка» родила ребенка в США от бизнесмена

Popcake.tvиещё 1

Маша Вебер была участницей шоу «Холостяк» с участием Тимати. Несколько серий она была фавориткой не только рэпера, но и зрителей. Многие были уверены, что именно с ней музыкант построит семью. Парочку даже видели вместе на океане, где они вместе катались на серфинге.

Участница «Холостяка» родила ребенка в США от бизнесмена
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Но построить отношения с Тимати ей так и не удалось. Зато девушка сразу после проекта нашла себе жениха, а несколько месяцев назад Вебер сообщила о своей беременности. Первое время с Иваном Коробковым девушка жила в Сочи, но несколько недель назад она улетела в США, чтобы рожать там. После перелета в Америку Мария подозрительно пропала из социального мира. Публика сразу же поняла, что Вебер родила! И они оказались правы. Мария Вебер стала мамой еще в конце того месяца, а сегодня решила поведать об этом миру.

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«Когда ты вырастешь, мы с папой обязательно расскажем тебе о том, что ты рожден от большой любви», – подписала девушка свою публикацию с новорожденным.

Скриншот

В микроблоге она также выложила «тот самый» день родов. Поздравляем молодых родителей с первенцом!

Шоу-бизнес,Иван Коробков,Мария Вебер,Тимати,
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