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47 минут назад

Эвелину Блёданс приняли за голливудскую актрису

Passion.ru

Эвелина Блёданс нередко радует поклонников подробностями своей жизни. На этот раз звезда рассказала о забавном случае, который с ней произошёл в Камбодже. Так, местные жители приняли телеведущую за Анджелину Джоли.

Эвелину Блёданс приняли за голливудскую актрису
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ещё можно продолжать мечтать о съёмках в роли Лары Крофт. Когда я была в Камбодже, именно там, где снимался этот фильм, то многие ко мне подходили и брали автограф как у Анджелины Джоли», – сообщила Эвелина.

Пока звездный час телеведущей не настал, да и сама Блёданс говорит о том, что ее главная роль еще не сыграна. Телеведущая верит в свой успех и надеется повторить карьеру как у голливудской дивы.

«В моей жизни есть отличные съёмки, за что я благодарю Бога. Пусть это небольшие роли, но все равно я в процессе и не забываю запах площадки. Конечно, я ещё жду свою главную роль. Я подумала, может, не стоит прекращать мечтать? Да, вот такая Лара Крофт 50+. Почему нет?» – поделилась мыслями звезда.

Шоу-бизнес,Анджелина Джоли,Эвелина Бледанс,
18+
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