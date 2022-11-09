Эвелину Блёданс приняли за голливудскую актрису

«В моей жизни есть отличные съёмки, за что я благодарю Бога. Пусть это небольшие роли, но все равно я в процессе и не забываю запах площадки. Конечно, я ещё жду свою главную роль. Я подумала, может, не стоит прекращать мечтать? Да, вот такая Лара Крофт 50+. Почему нет?» – поделилась мыслями звезда.