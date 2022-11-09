Ангелина Вовк о Пугачевой: Она с самого начала презирала нас

Народная артистка России Ангелина Вовк, ставшая гостьей YouTube-программы "Эмпатия Манучи", рассказала, как попыталась было от чистого сердца принять участие в карьере тогда молодой еще, но подававшей большие надежды певицы Аллы Пугачевой. И что из этого вышло.
Участие в судьбе Пугачевой Ангелина Михайловна предприняла в период, когда ту еще игнорировали все важные советские песенники. Как говорит Вовк, она была ведущей престижного сочинского международного фестиваля политической песни "Красная гвоздика", куда приехала и Пугачева - "а ее никто не приглашает".
Вовк продолжила: "Я, сидя вечером в кругу известных поэтов и композиторов, имена которых не буду называть, говорю: "Ребята, приехала Пугачева…", а они: "Ой, да ты что! Пугачевой писать песни - да никогда!" В общем, многие отвергли". Навстречу пошел один лишь далее легендарный советский и белорусский композитор Игорь Лученок, со словами: "Ладно, Лина, я напишу ей песню".
И они "пошли к Алле". Вовк и Лученок поднялись в гостиничный номер Пугачевой, она им открыла: "Алла, я привела к тебе композитора!", приветствовала Ангелина Михайловна певицу. А та рассмеялась и сказала: "Нет, спасибо".
"Только я, такая наивная, могла подумать, что Пугачева станет петь песню Лученка, - хохочет Вовк. - То она кричала "Напишите мне песню", а то: "От Лученка мне ничего не надо". Ну, вы знаете ее характер".
По замечанию Вовк, Пугачева всегда любила эпатировать публику.
"Потому что если ты хочешь привлечь к себе внимание, то плохая реклама - это тоже реклама. Особенно плохая. Ее это не смущало. Она совершено никогда не думала о людях - она думала только о себе. Она говорила со сцены: "Это я для вас…" Но если бы это действительно было для нас, для народа - она бы не уехала. А если уехала - значит, она с самого начала презирала нас за то, что мы нерасторопные, за то, что мы не Америка, за то, что мы такие-сякие", - отметила Ангелина Михайловна.
Как признается Вовк, говоря о бегстве певицы из России: "Честно сказать, не ожидала от нее такого поступка. Она считает, что не страна ей что-то давала, а она стране. Решила, что страна ей больше ничего не может дать и надо уезжать". "Там ей как будто дадут", - саркастично подытожила телеведущая.
"На мой взгляд, характер у нее оставлял желать лучшего. Она позволяла себе вещи, которые с моей точки зрения считаются неприличными. И хотя мы все разные, но в такой ситуации она должна была очень сильно подумать. То, что она вернулась, а потом опять уехала - это говорит о многом", - считает Вовк.