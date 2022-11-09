Ангелина Вовк о Пугачевой: Она с самого начала презирала нас

"Потому что если ты хочешь привлечь к себе внимание, то плохая реклама - это тоже реклама. Особенно плохая. Ее это не смущало. Она совершено никогда не думала о людях - она думала только о себе. Она говорила со сцены: "Это я для вас…" Но если бы это действительно было для нас, для народа - она бы не уехала. А если уехала - значит, она с самого начала презирала нас за то, что мы нерасторопные, за то, что мы не Америка, за то, что мы такие-сякие", - отметила Ангелина Михайловна.