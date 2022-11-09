Директор Лепса не оценил шутку Лолиты о последних оставшихся в России артистах

Директор Григория Лепса прокомментировал шутку Лолиты Милявской о том, что на российской эстраде осталось только два артиста - она и Лепс, все остальные же, по мнению Милявской, уехали из России. По его словам, это менее важно, чем то, что Лепс скоро выступить в Луганске. Его слова передает kp.ru.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА «Новости» Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

"Важный инфоповод - это то, что мы вчера выехали в Луганск, чтобы завтра петь для ребят. А сказать на концерте: "На эстраде остались только Лепс и я" - это не инфоповод", - заявил он.

Представитель также подчеркнул, что артист поддерживает российских солдат "не рассказами, а делами".

В начале ноября Лолита Милявская на концерте в Екатеринбурге сказала: "Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и [Григория] Лепса никого не осталось". Кроме того, артистка попросила публику не подпевать Лепсу хотя бы в течение первых трех песен в рамках его будущего концерта в Екатеринбурге, чтобы ей "не так завидно было".