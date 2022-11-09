«Что ты говоришь, это ваши бандеровцы»: Ангелина Вовк о ссоре с близкими

«Я позвонила своей родственнице, и она мне говорит: «Что творят ваши солдаты, наркоманы?» Я ей отвечаю: «Что ты такое говоришь, Оксана, какие наркоманы, это ваши бандеровцы». Она возмущенно сказала: «Что, какие бандеровцы, книги надо читать». Я тогда положила трубку, и после этого она мне не звонит. Я поняла, что она уже сагитирована против России. Она же русский человек, родом из Ленинградской области, вышла замуж за моего двоюродного брата. И вот как это все происходит, я не знаю... На Украине какая-то такая мощнейшая пропаганда», — поделилась телеведущая.