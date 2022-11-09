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54 минуты назад

Ангелина Вовк рассказала о ссоре с родственницей из Украины после начала спецоперации

Газета.Ru

Телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк рассказала о ссоре с родственницей из Украины после начала спецоперации. Народная артистка России призналась в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», что больше с ней не общается.

«Что ты говоришь, это ваши бандеровцы»: Ангелина Вовк о ссоре с близкими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я позвонила своей родственнице, и она мне говорит: «Что творят ваши солдаты, наркоманы?» Я ей отвечаю: «Что ты такое говоришь, Оксана, какие наркоманы, это ваши бандеровцы». Она возмущенно сказала: «Что, какие бандеровцы, книги надо читать». Я тогда положила трубку, и после этого она мне не звонит. Я поняла, что она уже сагитирована против России. Она же русский человек, родом из Ленинградской области, вышла замуж за моего двоюродного брата. И вот как это все происходит, я не знаю... На Украине какая-то такая мощнейшая пропаганда», — поделилась телеведущая.

Ангелина Вовк не одобрила и поступок певицы Аллы Пугачевой, которая покинула Россию. По мнению знаменитости, исполнительница никогда не была с народом, а просто любила себя в творчестве. Телеведущая считает, что Примадонна не уехала бы из России, если бы действительно любила страну, которая дала ей такие возможности.

Ангелина Вовк омолаживается ради красавца-жениха

Артистка также не понимает, почему юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не пошел воевать на стороне Украины, а просто скрылся, чтобы продолжать зарабатывать деньги.

«Сделай что-нибудь героическое, раз ты считаешь, что в России одни рабы живут», — высказалась Ангелина Вовк.

Ранее украинская актриса Галина Безрук, живущая в России, рассказала о хейте после 24 февраля.

Шоу-бизнес,Галина Безрук,Максим Галкин,Ангелина Вовк,Алла Пугачева,
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