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1 час назад

Звезда Comedy Woman Варнава травмировалась после попытки повторить шпагат Волочковой

Слово и Дело

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава заявила, что может сесть на шпагат не хуже балерины Анастасии Волочковой, которая не упускает возможности продемонстрировать свою идеальную растяжку. Варнава показала, на что способна, на одном из столичных мероприятий, пишет Пятый канал.

Звезда Comedy Woman травмировалась после попытки повторить шпагат Волочковой
Фото:  Global Look Press | Komsomolskaya Pravda Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Актриса выступала в роли ведущей на масштабном празднике в честь 30-летия тренера и блогера Валерии Чекалиной. В рамках программы мероприятия Варнава представила страстный номер с участником проекта «Танцы со звездами» Глебом Горшковым, в завершении которого она села на шпагат. Однако сразу же после артистка призналась, что акробатический трюк дался ей нелегко.

«Господи, как больно пах, я передать не могу», — заявила гостям Варнава.

После этого танца Варнава продолжила вести мероприятие.

Шоу-бизнес,Екатерина Варнава,
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