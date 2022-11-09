Звезда Comedy Woman травмировалась после попытки повторить шпагат Волочковой

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава заявила, что может сесть на шпагат не хуже балерины Анастасии Волочковой, которая не упускает возможности продемонстрировать свою идеальную растяжку. Варнава показала, на что способна, на одном из столичных мероприятий, пишет Пятый канал.

Актриса выступала в роли ведущей на масштабном празднике в честь 30-летия тренера и блогера Валерии Чекалиной. В рамках программы мероприятия Варнава представила страстный номер с участником проекта «Танцы со звездами» Глебом Горшковым, в завершении которого она села на шпагат. Однако сразу же после артистка призналась, что акробатический трюк дался ей нелегко.