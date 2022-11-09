Эвелина Бледанс рассказала о квартире в ипотеку

«Хотя решалась долго и мучительно, так как никому никогда ничего не была должна. А взять квартиру в ипотеку — это значит быть в долгу. Но все-таки решилась и очень счастлива, что у меня теперь есть такая красивая, хоть и небольшая, квартира. Теперь осознаю, что я уже давно могла бы взять жилье в ипотеку, так как платеж вполне себе подъемный», — сказала Бледанс.