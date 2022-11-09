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11 минут назад

Джонни Депп в пижаме появился в бельевом шоу Рианны

Газета.Ru

Американский актер Джонни Депп принял участие в шоу Рианны Savage X Fenty. Фотографии с премьеры появились на Daily Mail.

Джонни Депп в пижаме появился в бельевом шоу Рианны
Фото: Amazon PrimeAmazon Prime

59-летний актер сыграл эпизодическую роль, появившись в кадре всего на 30 секунд. Примерно на двадцатой минуте шоу Джонни Депп, одетый в темно-зеленую пижаму и майку от бренда Рианны Savage, прошелся между деревьями под саундтрек к песне Outkast "So Fresh, So Clean".

Сообщается, что специально для шоу актер снова отрастил свои фирменные усы и бороду. После того, как Рианна анонсировала появление Джонни Деппа в своем новом шоу, от участия в нем отказалась сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид. А фронтмен инди-поп группы Years&Years Олли Александер заявил, что больше не будет носить вещи Savage X Fenty и призвал коллег бойкотировать бренд певицы.

Премьера бельевого шоу Рианны Savage X Fenty состоялась на Amazon Prime. Помимо самой Рианны, в звездном показе приняли участие Кара Деливинь, Ирина Шейк, Джоан Смоллс и Аннита. Ранее сообщалось, что бельевой бренд Рианны призывают бойкотировать из-за Джонни Деппа.

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