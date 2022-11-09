Джонни Депп в пижаме появился в бельевом шоу Рианны

59-летний актер сыграл эпизодическую роль, появившись в кадре всего на 30 секунд. Примерно на двадцатой минуте шоу Джонни Депп, одетый в темно-зеленую пижаму и майку от бренда Рианны Savage, прошелся между деревьями под саундтрек к песне Outkast "So Fresh, So Clean".

Сообщается, что специально для шоу актер снова отрастил свои фирменные усы и бороду. После того, как Рианна анонсировала появление Джонни Деппа в своем новом шоу, от участия в нем отказалась сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид. А фронтмен инди-поп группы Years&Years Олли Александер заявил, что больше не будет носить вещи Savage X Fenty и призвал коллег бойкотировать бренд певицы.