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23 минуты назад

«Мисс Вселенная» вспомнила о нехватке денег на еду после расставания с певцом

Lenta.ru

Модели, «Мисс Вселенной 2012», Оливии Калпо после разрыва с певцом Ником Джонасом не хватало денег на аренду квартиры и еду. О бедности после расставания с Джонасом она вспомнила в премьерном эпизоде реалити-шоу «Сестры Калпо» на TLС, который цитирует издание People.

«Мисс Вселенная» вспомнила о нехватке денег на еду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Калпо и Джонас расстались в 2015 году после двух лет отношений, ради которых модель переехала в Лос-Анджелес.

«У меня не было личного бренда, денег, я была влюблена. Все было прекрасно, но, когда он меня бросил, я потеряла себя», — призналась она.

По словам модели, она идентифицировала себя через партнера.

«Это обычное дело для молодых и влюбленных. Я думала, что мы поженимся и все такое. Помню, как ночь за ночью смотрела в потолок своей квартиры и не могла и подумать, как сама буду платить за аренду», — продолжила Калпо.

Кроме того, девушке не хватало денег даже на покупку продуктов.

«Я не могла позволить себе даже покупки в продуктовом. Это был серьезный, решающий момент для меня, но он научил меня не сдаваться», — заявила модель.

После расставания с Джонасом Калпо завела отношения с игроком в американский футбол Кристианом Маккефри. Сейчас Джонас женат на актрисе Приянке Чопре.

Ранее игрок в американский футбол Том Брейди рассказал о переживаниях после развода с Жизель Бюндхен. Он признался, что ему трудно выходить на поле после разрыва с супермоделью.

Шоу-бизнес,Том Брейди,Оливия Калпо,Жизель Бюндхен,
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