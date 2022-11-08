Волочкова назвала Керимова "неповторимым принцем"

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Пятым каналом» заверила, что «главной любовью всей ее жизни» всегда будет экс-избранник, бизнесмен Сулейман Керимов .

Она заверила, что не держит зла на бизнесмена, хотя, по ее словам, после расставания он лишил ее работы в Большом театре, через суд отобрал подаренные квартиры и даже посылал угрозы. Балерина убеждена, что Керимов искренне любил ее во время их романа.