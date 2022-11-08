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32 минуты назад

Волочкова назвала экс-возлюбленного Сулеймана Керимова "неповторимым принцем"

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Пятым каналом» заверила, что «главной любовью всей ее жизни» всегда будет экс-избранник, бизнесмен Сулейман Керимов.

Волочкова назвала Керимова "неповторимым принцем"
Фото: соцсетисоцсети

«Это мой самый любимый человек на земле. Единственный и неповторимый принц моей жизни», — подчеркнула Волочкова.

Она заверила, что не держит зла на бизнесмена, хотя, по ее словам, после расставания он лишил ее работы в Большом театре, через суд отобрал подаренные квартиры и даже посылал угрозы. Балерина убеждена, что Керимов искренне любил ее во время их романа.

«Я выходила из этих отношений, любя этого человека. Он мне конечно много зла сделал из мести. Но я оправдываю все его действия из-за большой любви», — резюмировала Волочкова.

Ранее Волочкова перечислила виды своих «стройных шпагатов».

Шоу-бизнес,Сулейман Керимов,Анастасия Волочкова,
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