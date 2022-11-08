Успенская рассказала об отдельной квартире для нарядов

«У меня есть еще квартира — такой музей моих вещей, и у меня очень большая гардеробная в доме, как один большой отдел универмага. Ну я шопоголик, можно сказать и так. Есть много вещей, которые я до сих пор не надевала, потому что не было повода», - поделилась звезда.