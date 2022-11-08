Успенская рассказала об отдельной квартире для нарядов

Певица Любовь Успенская заявила, что у нее есть квартира-музей, где хранятся ее наряды. Артистка призналась, что является шопоголиком и любит тратить деньги на одежду. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.
По словам певицы, у нее есть вещи — раритетные платья, костюмы, которые сыграли в ее жизни важную роль. Их Успенская считает неприкосновенными и хранит в отдельной квартире.
«У меня есть еще квартира — такой музей моих вещей, и у меня очень большая гардеробная в доме, как один большой отдел универмага. Ну я шопоголик, можно сказать и так. Есть много вещей, которые я до сих пор не надевала, потому что не было повода», - поделилась звезда.
Успенская также призналась, что когда у нее плохое настроение, она едет в магазин и покупает различные вещи, получая от этого удовольствие. Певица призналась, что предпочитает тратить деньги, а не хранить их.
Ранее Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной устроила дефиле в купальниках. Артистка опубликовала видеоролик в личном блоге и сообщила, что скоро улетает в отпуск. Звезда поинтересовалась у подписчиков, какой купальник лучше взять с собой на отдых.