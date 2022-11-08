Тарасов обвинил T-Killah в фиаско с Бузовой: «Это его тупая идея»

Некоторое время назад Дмитрий Тарасов решил развивать свою медийную футбольную команду. В свой проект он пригласил Ольгу Бузову. Правда, девушка наотрез отказалась участвовать в этом, обвинив его в пиаре на свой счет и вспомнив все обиды и гнилые поступки Тарасова.
Сейчас футболисту приходится оправдывать за свой провал. Если сначала он уверял, что пригласил Ольгу в проект «для своих определенных целей». То теперь Тарасов берет свои слова обратно и уверят, что позвать Ольгу в проект его уговорил рэпер T-Killah.
«Это Санина тупая идея, надоел он уже! Я знал, что будет реакция, но не такая. Я сделал ей коммерческое предложение и все», — оправдывается артист.
К слову, Ольга попросила Тарасова, наконец, исчезнуть из его жизни. Это предложение футболист принял. Он заверил, что не думал из этой истории разводить грязь, как это сделала его бывшая жена. Сейчас Тарасов уверен, что его проект пойдет в гору, а Ольга еще будет жалеть, что отказалась от такого прибыльного проекта.