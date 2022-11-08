Тарасов обвинил T-Killah в фиаско с Бузовой: «Это его тупая идея»

Некоторое время назад Дмитрий Тарасов решил развивать свою медийную футбольную команду. В свой проект он пригласил Ольгу Бузову. Правда, девушка наотрез отказалась участвовать в этом, обвинив его в пиаре на свой счет и вспомнив все обиды и гнилые поступки Тарасова.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сейчас футболисту приходится оправдывать за свой провал. Если сначала он уверял, что пригласил Ольгу в проект «для своих определенных целей». То теперь Тарасов берет свои слова обратно и уверят, что позвать Ольгу в проект его уговорил рэпер T-Killah.

«Это Санина тупая идея, надоел он уже! Я знал, что будет реакция, но не такая. Я сделал ей коммерческое предложение и все», — оправдывается артист.