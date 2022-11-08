ВТБ отсудил у певицы Агурбаш 700 тысяч рублей

Около 10 лет назад Агурбаш развелась с «колбасным королем» Николаем Агурбашем. Чтобы съехать от бывшего мужа исполнительница оформила кредитную карту с лимитом в 1 млн рублей. Часть средств с нее она потратила и не стала возвращать — на 2022 год задолженность Анжелики составила 686 тыс. рублей. В результате суд встал на сторону ВТБ и обязал Агурбаш выплатить заемные средства.