ВТБ отсудил у певицы Агурбаш 700 тысяч рублей

Банк ВТБ отсудил у певицы Анжелики Агурбаш почти 700 тыс. рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, участница «Евровидения» не отдавала задолженность по кредитной карте.
Около 10 лет назад Агурбаш развелась с «колбасным королем» Николаем Агурбашем. Чтобы съехать от бывшего мужа исполнительница оформила кредитную карту с лимитом в 1 млн рублей. Часть средств с нее она потратила и не стала возвращать — на 2022 год задолженность Анжелики составила 686 тыс. рублей. В результате суд встал на сторону ВТБ и обязал Агурбаш выплатить заемные средства.
Отметим, что в этом году в суд против певицы также подала белорусская фабрика шуб. Певица взяла 40 изделий из меха под реализацию и впоследствии не отдала деньги.
Организация подала иск и потребовала возместить ущерб в $83 тыс.