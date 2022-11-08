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54 минуты назад

ВТБ отсудил у певицы Агурбаш 700 тысяч рублей

Никита Бородкин

Банк ВТБ отсудил у певицы Анжелики Агурбаш почти 700 тыс. рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, участница «Евровидения» не отдавала задолженность по кредитной карте.

ВТБ отсудил у певицы Агурбаш 700 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 10 лет назад Агурбаш развелась с «колбасным королем» Николаем Агурбашем. Чтобы съехать от бывшего мужа исполнительница оформила кредитную карту с лимитом в 1 млн рублей. Часть средств с нее она потратила и не стала возвращать — на 2022 год задолженность Анжелики составила 686 тыс. рублей. В результате суд встал на сторону ВТБ и обязал Агурбаш выплатить заемные средства.

Отметим, что в этом году в суд против певицы также подала белорусская фабрика шуб. Певица взяла 40 изделий из меха под реализацию и впоследствии не отдала деньги.

Организация подала иск и потребовала возместить ущерб в $83 тыс.

Шоу-бизнес,Анжелика Агурбаш,Банк ВТБ,
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