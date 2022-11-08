Разина предложили проверить на криминал после смерти композитора «Ласкового мая»

Актер Станислав Садальский прокомментировал смерть основателя и автора хитов группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

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Садальский отметил, что внезапная кончина Кузнецова выглядит «странной». Актер добавил, что в последнее время композитор судился с продюсером Андреем Разиным за получение авторский прав на творчество «Ласкового мая». Артист уточнил, что автор хитов «препятствовал» продюсеру.

«Может есть смысл проверить смерть композитора на криминальную составляющую?» — написал Садальский.