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1 час назад

Актер Садальский предложил проверить Разина на криминал после смерти композитора «Ласкового мая» Кузнецова

Газета.Ru

Актер Станислав Садальский прокомментировал смерть основателя и автора хитов группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Разина предложили проверить на криминал после смерти композитора «Ласкового мая»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Садальский отметил, что внезапная кончина Кузнецова выглядит «странной». Актер добавил, что в последнее время композитор судился с продюсером Андреем Разиным за получение авторский прав на творчество «Ласкового мая». Артист уточнил, что автор хитов «препятствовал» продюсеру.

«Может есть смысл проверить смерть композитора на криминальную составляющую?» — написал Садальский.

О смерти Кузнецова стало известно 7 ноября. Ему было 58 лет. Сообщалось, что долгое время композитор боролся с тяжелой болезнью. Прощание с артистом пройдет 13 ноября.

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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