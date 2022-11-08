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45 минут назад

«Верьте мне!»: Бузова отреагировала на слухи о новом романе

Passion.ru

На днях в сеть попали кадры, на которых певица Ольга Бузова была замечена вместе с мужчиной. Не разобравшись в том, кто это – новый ухажёр или просто друг –, СМИ приписали звезде новый роман. В своей социальной сети девушка прокомментировала слухи.

Бузова отреагировала на слухи о новом романе
Фото: Passion.ruPassion.ru

«Вот так и живем. Один недослышал, второй недовидел, третий досочинял… Обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, моим поклонникам и антифанатам. Верьте только своим глазам и ушам! И Ольге Бузовой! И моим социальным сетям! Давайте все вместе делать мир добрее, без сплетен и домыслов!» – отреагировала телеведущая.

Кажется, подобное обращение Ольги не было услышано СМИ: журналисты по-прежнему пытаются угадать парня певицы. По одной из версий, на том видео рядом с Бузовой известный блогер Димон Диско. Другие убеждены, что это – известный депутат Илья Мительман.

Шоу-бизнес,Илья Мительман,Ольга Бузова,
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