Бузова отреагировала на слухи о новом романе

На днях в сеть попали кадры, на которых певица Ольга Бузова была замечена вместе с мужчиной. Не разобравшись в том, кто это – новый ухажёр или просто друг –, СМИ приписали звезде новый роман. В своей социальной сети девушка прокомментировала слухи.
«Вот так и живем. Один недослышал, второй недовидел, третий досочинял… Обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, моим поклонникам и антифанатам. Верьте только своим глазам и ушам! И Ольге Бузовой! И моим социальным сетям! Давайте все вместе делать мир добрее, без сплетен и домыслов!» – отреагировала телеведущая.
Кажется, подобное обращение Ольги не было услышано СМИ: журналисты по-прежнему пытаются угадать парня певицы. По одной из версий, на том видео рядом с Бузовой известный блогер Димон Диско. Другие убеждены, что это – известный депутат Илья Мительман.