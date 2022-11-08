Бузова отреагировала на слухи о новом романе

На днях в сеть попали кадры, на которых певица Ольга Бузова была замечена вместе с мужчиной. Не разобравшись в том, кто это – новый ухажёр или просто друг –, СМИ приписали звезде новый роман. В своей социальной сети девушка прокомментировала слухи.