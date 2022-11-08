В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
57 минут назад

«Разведенки, я опять с вами»: Краснова подала на развод

Passion.ruиещё 1

Автор книги «1001 и один день без секса» Наталья Краснова рассказала о своем разводе с третьим по счету мужем.

Наталья Краснова подала на развод
Фото: Passion.ruPassion.ru

Сообщается, что последний избранник был на 16 лет младше Натальи. Видимо общение с ним стало последней каплей для женщины.

Недавно она призналась, что быть с кем-либо вообще в отношениях не готова.

«Так бывает. Я с первым мужем семь лет жила в официальном, со вторым в гражданском, с третьим в гостевом. Брак — это не мое. С третьего раза я поняла, не тупой человечек», - откровенничает Краснова.

Теледива отметила, что скрывать от широкой общественности свои тайны смысла не видит.

«Вы всё равно об этом когда-нибудь узнаете, - улыбается холостячка, - мы завтра идем с мужем в ЗАГС подавать заявление на развод. И мой муж очень хороший человек, чтобы вы понимали!»

Шоу-бизнес,Наталья Краснова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители