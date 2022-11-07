Строитель Иван Димитров, который делал ремонт в трехкомнатной квартире актрисы Ирины Безруковой в Москве, обвинил ее в неуплате 600 тысяч рублей за проделанную работу. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Димитров рассказал, что проблемы с ремонтом начались спустя три месяца, когда Безрукова наняла другого дизайнера, поскольку с предыдущим у нее «не сложились отношения». Все сметы прораб отправлял юристу Александре Николаевой. Новый специалист Олеся Борисова постоянно вносила правки в проект и в какой-то момент строители обнаружили несоответствие между размером кухни и уже заказанной для нее мебели.

«Оказалось, что они присылали замерщика на объект, который снял размеры помещения по кривым углам и стенам, которые еще даже не возводились и не штукатурились. Борисова признала ошибку кухонщиков. И я сказал: "Не вопрос, мы все переделаем. Только кто нам за это заплатит?". Безрукова ответила: "Да, вы не должны это делать бесплатно, составляйте смету на переделки". Мы все сделали», — добавил Димитров.

Затем, по его словам, юрист сообщила ему, что Безрукова решила отказаться от его услуг, а на вопрос о расчете указывали сроки приема работы экспертом. По прошествии четырех месяцев Димитров получил претензию о проделанной с недочетами работе на сумму 5,5 миллиона рублей с реквизитами Безруковой.

Строитель также обратился в суд по поводу невыплаты актрисой 600 тысяч рублей, но проиграл дело и остался должен ей 2,8 миллиона рублей. Димитров утверждает, что Безрукова и ее команда сфальсифицировали все документы. Он также подавал аппеляцию и кассацию, но его слушать нигде не стали.