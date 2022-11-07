Ольгу Бузову заметили на пляже в Дубае с возможным ухажером

В ролике Бузова отдыхает вместе с мужчиной на пляже в Дубае. Сообщается, что пара заселилась в один отель, обнималась в море и ходила за ручки. По одной из версий певица может поводить время вместе с челябинским депутатом Ильей Мительманом.