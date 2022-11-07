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29 минут назад

Ольгу Бузову заметили на пляже в Дубае с возможным ухажером

Газета.Ru

Артистку Ольгу Бузову засняли вместе с возможным возлюбленным. Видео с певицей и потенциальным ухажером опубликовал Telegram-канал «Светские хроники».

Ольгу Бузову заметили на пляже в Дубае с возможным ухажером
Фото: Пресс-служба Ольги БузовойПресс-служба Ольги Бузовой

В ролике Бузова отдыхает вместе с мужчиной на пляже в Дубае. Сообщается, что пара заселилась в один отель, обнималась в море и ходила за ручки. По одной из версий певица может поводить время вместе с челябинским депутатом Ильей Мительманом.

Газета.Ru

Мительман женат на девушке по имени Мелани. Он воспитывает дочь и сына. Ходили слухи, что в разное время чиновник встречался с Марией Кожевниковой и Жанной Фриске.

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