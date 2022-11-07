Ольгу Бузову заметили на пляже в Дубае с возможным ухажером

Артистку Ольгу Бузову засняли вместе с возможным возлюбленным. Видео с певицей и потенциальным ухажером опубликовал Telegram-канал «Светские хроники».
В ролике Бузова отдыхает вместе с мужчиной на пляже в Дубае. Сообщается, что пара заселилась в один отель, обнималась в море и ходила за ручки. По одной из версий певица может поводить время вместе с челябинским депутатом Ильей Мительманом.
Мительман женат на девушке по имени Мелани. Он воспитывает дочь и сына. Ходили слухи, что в разное время чиновник встречался с Марией Кожевниковой и Жанной Фриске.