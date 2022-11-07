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1 час назад

Певец Шура рассказал о своем отношении к отцовству

Letidor.ru

Артист дал интервью изданию Teleprogramma и рассказал, что не видит себя в роли отца. Журналисты вспомнили одну из недавних публикаций Шуры, где он дарит подсолнух девочке и спросили его про отношения к детям. Певец признался, что это была его крестница.

Шура рассказал о своем отношении к отцовству
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Подсолнух я подарил своей крестнице. Ну, какой из меня отец? Давайте ипотека сначала, а потом – дети. Пока у меня еще все стоит и нормально работает», – признался Шура.

Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, родился в Новосибирске. Родной отец, Владимир, не принимал участия в его воспитании. Мать, Светлана, часто била певца, а затем отдала его в детский дом. С 13 лет певец увлекся музыкой и задумался о карьере артиста, а в 17 лет он оказался в Москве.

Шоу-бизнес,Александр Медведев,
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