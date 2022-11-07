В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
47 минут назад

Андрея Малахова до слез тронули воспоминания о бабушке и дедушке

Слово и Дело

Телеведущий Андрей Малахов не смог сдержать слез в момент, когда вспомнил о семье. Речь зашла о бабушке и дедушкешоумена.

Андрея Малахова до слез тронули воспоминания о бабушке и дедушке
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В очередном выпуске проекта «Малахов» телеведущий увидел в деревенском доме главной героини старый шкаф. Он признался, что в похожем шкафу его дед хранил свой китель.

«У дедушки в шкафу висел военный китель с медалями. И он иногда доставал его и разрешал мне рассматривать. Теперь у меня все старинные шкафы ассоциируются именно с этим», — со слезами поделился своим прошлым журналист в программе «Малахов».

Напомним, в новом проекте «Малахов» гостей приглашают в студию для обсуждения социально важных проблем. Кроме главных героев в студии появляются различные специалисты, которые помогают разрубить «гордиев узел» главного героя.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители