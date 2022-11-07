Андрея Малахова до слез тронули воспоминания о бабушке и дедушке

Телеведущий Андрей Малахов не смог сдержать слез в момент, когда вспомнил о семье. Речь зашла о бабушке и дедушкешоумена.
В очередном выпуске проекта «Малахов» телеведущий увидел в деревенском доме главной героини старый шкаф. Он признался, что в похожем шкафу его дед хранил свой китель.
«У дедушки в шкафу висел военный китель с медалями. И он иногда доставал его и разрешал мне рассматривать. Теперь у меня все старинные шкафы ассоциируются именно с этим», — со слезами поделился своим прошлым журналист в программе «Малахов».
Напомним, в новом проекте «Малахов» гостей приглашают в студию для обсуждения социально важных проблем. Кроме главных героев в студии появляются различные специалисты, которые помогают разрубить «гордиев узел» главного героя.