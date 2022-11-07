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14 минут назад

Почему Глюкоза называет себя женой Павла Прилучного

Super.ru

Певица Глюкоза активно ведет страницу в Инстаграме (запрещен в РФ): помимо бэкстейджей со съемок и концертов она часто делится с поклонниками семейными снимками. В браке Наталья Ионова, на минуточку, уже 16 лет! Но последний пост певицы поклонников явно шокировал: на фотографиях Глюкоза обнимается не с мужем, а актером Павлом Прилучным.

Почему Глюкоза называет себя женой Павла Прилучного
Фото: 

«Рада быть твоей киношной женой!» — написала Наталья. Вместе с Прилучным она играет в фильме «Любовники». У певицы роль эпизодическая (но одна из ключевых!), а у Павла, разумеется, главная. В посте Наталья разразилась дифирамбами коллеге: «Я в восторге, как из тебя бьет энергия ключом, и ты зажигаешь все вокруг себя, а главное — всегда чувствуешь партнера». Поклонницы с Глюкозой согласны: «Конечно, такой красавчик, все хотят быть его киношной женой», — рассуждает одна из них в комментариях.

Ранее Глюкоза рассказывала о проблемах в отношениях с супругом. Тогда она призналась, что с мужем они пережили сложный период, однако смогли сохранить семью и научились смотреть на брак по-новому. Надеемся, что киношный муж для реального не станет проблемой: нередко отношения актеров выходят за рамки сценария.

Шоу-бизнес,Наталья Ионова,
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