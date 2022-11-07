Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом со ссылкой на очевидцев ее перехода через границу в Псковской области пишет РИА Новости.

«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», - рассказал один их источников издания.

Он отметил, что Собчак вернулась в сопровождении мужа.

Ранее стало известно, что коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский были заключены в СИЗО. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сама же Собчак, по сообщениям СМИ, покинула Россию, выехав из страны через Литву.