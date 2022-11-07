Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом со ссылкой на очевидцев ее перехода через границу в Псковской области пишет РИА Новости.
«Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией», - рассказал один их источников издания.
Он отметил, что Собчак вернулась в сопровождении мужа.
Ранее стало известно, что коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский были заключены в СИЗО. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сама же Собчак, по сообщениям СМИ, покинула Россию, выехав из страны через Литву.
Мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова, заявила, что у ее дочери нет статуса в деле о хищении, а адвокаты обжалуют обыск в ее доме. Она также подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля и заверила, что ее дочь скоро вернется обратно. Сама же журналистка написала в Telegram-канале, что она «в большой беде».