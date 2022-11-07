Милохин впервые прокомментировал уход из «Ледникового периода»

Российский блогер Даня Милохин впервые высказался по поводу своего внезапного ухода из проекта «Ледниковый период». Как сообщает «Слово и Дело», в своих соцсетях тиктокер заявил, что ему было сложно участвовать в ледовом шоу из-за отсутствия желания.
«Я не могу делать то, что я не хочу делать. В том году я с удовольствием занимался "Ледниковым периодом", потому что это для меня было что-то новое. Мне было круто, мне было интересно. В этом году я даже соглашался с трудом, сказав им, что, возможно, будьте готовы, что я свалю», — сказал Милохин.
Блогер также попросил прощения перед поклонниками и коллегами за свой внезапный уход из программы.
Напомним, что в октябре Милохин, который выступал вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой, внезапно ушел с проекта. Как рассказывал один из создателей шоу Илья Авербух, блогер уехал из страны на следующий день после вечерней тренировки, на которой для пары поставили все номера к новому выпуску. Позднее стало известно, что Милохин находится в ОАЭ.
Сейчас Медведева выступает вместе с актером Федором Федотовым. Недавно она заявляла, что благодаря работе с новым партнером она прочувствовала, как важно взаимное уважение.