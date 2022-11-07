Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, по неподтвержденным данным, вернулась в Россию. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник.

Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию ровно неделю назад. А ее роскошный особняк, в котором она только что обустроила семейное гнездо, сейчас пустует. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью журналистки.

24 октября по подозрению в вымогательстве правоохранители задержали Кирилла Суханова — коммерческого директора холдинга «Осторожно Media», принадлежащего Собчак.

Утром 26 октября в доме звезды, который расположен в элитном коттеджном поселке Горки-8, прошли обыски.

27 октября глава литовского департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис заявил, что телеведущая въехала на территорию Литвы с паспортом Израиля.

В свою очередь адвокат телеведущей Сергей Бадамшин заявил, что его подопечная не имеет статуса подозреваемой по делу о вымогательстве.