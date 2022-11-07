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1 час назад

Пашу Техника вновь госпитализировали из-за передозировки

Lenta.ru

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) госпитализирован из-за передозировки спустя месяц после комы. Об этом сообщает РЕНТ ТВ.

Пашу Техника госпитализировали спустя месяц после комы
Фото: СкриншотСкриншот

Незадолго до того, как музыкант оказался в больнице, в сети распространились видео, на которых Техник, находясь под воздействием запрещенных веществ, несколько раз падает в обморок, а также разбивает себе лицо об асфальт.

Врач, обследовавший Ивлева в кинике, сообщил, что его сердечно-сосудистая система уже не реагирует на передозировку запрещенным препаратами, а давление — в пределах нормы.

Рэпер Паша Техник впал в кому после вечеринки с наркотиками

7 октября стало известно, что у музыканта произошел припадок из-за передозировки седативными препаратами. В больнице рэпера подключили к ИВЛ. Медики также ввели его в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Через день музыкант пришел в себя.

Позже Паша Техник рассказал о призыве Марадоны встать на лыжи, пока тот находился в коме.

Шоу-бизнес,Павел Ивлев,
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