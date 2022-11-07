Экс-возлюбленная Тимати показала свою молодую маму

Модель Анастасия Решетова опубликовала новый снимок в Telegram-канале. Она показала, как выглядит ее мама Ольга Решетова.
«Мама. На фото непонятно, кто кому мама, если честно», — сопроводила Анастасия Решетова снимок подписью.
Подписчики отметили, как молодо выглядит мама модели.
«Вообще на фото мама выглядит младше!», «Просто огонь», «Такие красивые!», «Как две капли воды», «Ваша мама потрясающе выглядит», — пишут в комментариях.
Анастасия Решетова родилась в 1996 году. Известно, что ее мама, Ольга, впервые стала мамой, когда той было 16 лет. Через год она родила вторую дочь – Валентину. В свою очередь Анастасия Решетова стала мамой в 23 года: в 2019 году на свет появился сын Ратмир, которого модель родила от рэпера Тимати.