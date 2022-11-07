Экс-возлюбленная Тимати показала свою молодую маму

Анастасия Решетова родилась в 1996 году. Известно, что ее мама, Ольга, впервые стала мамой, когда той было 16 лет. Через год она родила вторую дочь – Валентину. В свою очередь Анастасия Решетова стала мамой в 23 года: в 2019 году на свет появился сын Ратмир, которого модель родила от рэпера Тимати.