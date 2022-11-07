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1 час назад

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова показала свою молодую маму

Letidor.ruиещё 4

Модель Анастасия Решетова опубликовала новый снимок в Telegram-канале. Она показала, как выглядит ее мама Ольга Решетова.

Экс-возлюбленная Тимати показала свою молодую маму
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

«Мама. На фото непонятно, кто кому мама, если честно», — сопроводила Анастасия Решетова снимок подписью.

Подписчики отметили, как молодо выглядит мама модели.

«Вообще на фото мама выглядит младше!», «Просто огонь», «Такие красивые!», «Как две капли воды», «Ваша мама потрясающе выглядит», — пишут в комментариях.

Анастасия Решетова родилась в 1996 году. Известно, что ее мама, Ольга, впервые стала мамой, когда той было 16 лет. Через год она родила вторую дочь – Валентину. В свою очередь Анастасия Решетова стала мамой в 23 года: в 2019 году на свет появился сын Ратмир, которого модель родила от рэпера Тимати.

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